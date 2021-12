CorSport - Di Bello-Mazzoleni, errore grave: il rigore per l'Empoli non c'è

Il Corriere dello Sport boccia l’arbitro Di Bello e il VAR Mazzoleni per via del calcio di rigore concesso all’Empoli. Un errore che il quotidiano romano definisce grave. Il pallone, infatti, colpisce sì il braccio di Bakayoko, ma il centrocampista rossonero ce l’ha davanti a sé, dentro la sua silhouette (in altre parole, non aumenta il volume del corpo). Non ci fosse il braccio, osserva giustamente il Corriere, la palla avrebbe colpito il volto del giocatore francese. Mazzoleni chiama l’ On Field Review senza senso, Di Bello abbocca.