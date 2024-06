CorSport - Il nuovo Milan di Fonseca, priorità a tre aspetti: possesso palla, equilibrio e la spinta dei terzini

L'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza come sarà il nuovo Milan di Paulo Fonseca dal punto di vista tattico. Verrà data la priorità a tre aspetti: prima di tutto il portoghese punterà molto sul possesso palla che non dovrà essere sterile, ma dovrà servire per comandare il gioco e per andare a segnare.

Il secondo aspetto riguarda invece la fase difensiva, nella quale i rossoneri dovranno avere un atteggiamento più attento. Servirà anche maggiore equilibrio per evitare di lasciare troppi spazi agli avversari in contropiede. L'ultimo aspetto su cui lavorerà molto Fonseca sono i terzini: il portoghese vuole infatti due esterni di spinta che dovranno essere molto propositivi in avanti.