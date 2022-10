CorSport, la moviola Milan-Chelsea: "Rigore eccessivo, non c’è il rosso a Tomori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Rigore eccessivo, non c’è il rosso a Tomori" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola di Milan-Chelsea. Ha fatto discutere l'arbitraggio di Daniel Siebert. Calcio di rigore per il Chelsea al 18' che appare eccessivo: "Tomori appoggia la mano sulla spalla di Mount, ma il contatto è davvero troppo lieve per giustificare la concessione del fallo". E il VAR in quel caso non può intervenire perché la valutazione dell'intensità dei contatti spetta solo all'arbitro in campo. "Dopo 4' di gioco manca l'ammonizione a Koulibaly per aver interrotto con un fallo un'azione promettente di Theo Hernandez".