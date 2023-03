CorSport - Le riflessioni su Origi si faranno eventualmente a fine stagione. Il belga ora ha un'occasione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La prima annata di Divock Origi fino a questo momento non è certo da ricordare. Il belga arrivato dal Liverpool a parametro zero non ha rispettato in alcun modo le aspettative, giocando poco e segnando ancora meno. Proprio per le modalità del suo arrivo, un'eventuale cessione quest'estate garantirebbe al Milan di fare una plusvalenza pulita.