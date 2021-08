CorSport - Leao, l'atteggiamento non è quello giusto

La "mollezza" di Leao ha fatto ancora una volta la differenza... in negativo. Lo scrive il Corriere dello Sport analizzando la prestazione del Milan contro il Nizza. Il portoghese è stato schierato nel ruolo di punta: è vero che non ha le caratteristiche del centravanti, osserva il quotidiano romano, ma il suo atteggiamento, comunque, non è quello giusto. A un certo punto del match, Pioli lo ha spostato a sinistra, in quello che, in teoria, dovrebbe essere il suo habitat naturale, ma la prova di Rafael non è decollata.