CorSport - Milan, Gazidis valuta le alternative a Rangnick: ci sono Emery e Spalletti

Viste le difficoltà che stanno emergendo per accordarsi con Rangnick in vista della prossima stagione, Gazidis sta vagliando diverse ipotesi per la panchina del futuro rossonero. Detto che Stefano Pioli difficilmente resterà in sella, dall'estero rimbalzano le prime voci che riportano a nomi già usciti in passato come Unai Emery e Marcelino. In sede non escludono ritorni di fiamma per Luciano Spalletti, allenatore che era già stato contattato ai tempi dell'esonero di Giampaolo e che è rimasto comunque tra le idee da passare al vaglio per la prossima stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.