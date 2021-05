CorSport - Milan, sarà fondamentale azzeccare le mosse di mercato: ecco cosa serve

Per il futuro del Milan sarà fondamentale azzeccare il piano di potenziamento della squadra durante il prossimo mercato, colmando le lacune che si sono viste in questa stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie del Milan, a cui servirebbero - si legge - un vice Ibra capace di garantire un certo numero di gol, una panchina tecnicamente più forte (Hauge, Krunic, Meïté non hanno aggiunto granché) e due ricambi all'altezza nel caso in cui Donnarumma e Calhanoglu dovessero decidere di andar via.