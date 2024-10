CorSport: "Morata, l’arciere scelto indispensabile al Milan". Lo spagnolo tornerà titolare contro la Fiorentina

"Morata, l’arciere scelto indispensabile al Milan": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che lo spagnolo è già diventato un elemento imprescindibile della squadra di Paulo Fonseca in quanto è l’unico capace di legare centrocampo e attacco. Domani sera contro la Fiorentina, il numero 7 milanista tornerà in campo dal primo minuto dopo la panchina iniziale di martedì contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it