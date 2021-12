CorSport - Rinnovo Kessie: le sensazioni non sono positive

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Franck Kessie. L'ivoriano avrebbe chiesto 8 milioni netti a stagione per prolungare il contratto in scadenza a giugno, mentre i rossoneri arrivano a 6 all’anno. Maldini e Massara, dopo aver perso a parametro zero Donnarumma e Calhanoglu, sperano di non dover rinunciare ad un’altra pedina fondamentale come l'ivoriano, ma le difficoltà ci sono e le sensazioni non sono positive.