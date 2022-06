CorSport - Romagnoli, c'è anche il Newcastle: gli inglesi gli offrono 4 milioni di ingaggio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è in continuo pressing su Alessio Romagnoli, che è in scadenza e non rinnoverà il suo contratto con il Milan: i biancocelesti hanno alzato la loro offerta a 2,8 milioni di euro stagione. Ma ci sarebbe ora un ostacolo importante per il club di Lotito: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, sull'ormai ex capitano rossonero è infatti piombato il Newcastle, che sarebbe pronto a mettere sul piatto uno stipendio da 4 milioni. Su Romagnoli, ci sarebbe poi anche un'altra squadra di Premier League, cioè l'Aston Villa.