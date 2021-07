CorSport - Serie A, c'è l'ipotesi di un ritorno al campionato a 18 squadre

Come sappiamo ieri è stato presentato il calendario di Serie A 2021/2022. Oltre a ciò però, si è parlato anche del pubblico negli stadi e del nuovo format che la massima serie dovrebbe adottare a partire dal 2023 o dal 2024, ossia un ritorno al campionato a 18 squadre. Come scrive il Corriere dello Sport, domani in Lega è in programma una riunione nella quale ai Presidenti saranno presentate le prime ipotesi elaborate in uno studio da Deloitte. La base di partenza è la riduzione delle formazioni partecipanti a 18, poi sono previste varianti con play off per lo scudetto a 4, 6 o 8 squadre e play out per la retrocessione ristretti. L'argomento è già da tempo sul tavolo della Figc, con Gabriele Gravina che spinge per la riforma.