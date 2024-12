Corvino allontana le voci: "Dorgu non se ne va, qualunque sia la cifra"

Alla vigilia della prossima gara del Lecce, che domani ospiterà la Lazio in campionato, ha preso la parola come di consueto Marco Giampaolo. Con lui quest'oggi c'era però anche il direttore sportivo Pantaleo Corvino che ha illustrato quali sono le linee guida della società per la sessione invernale di calciomercato che comincerà tra pochi giorni. In particolare il dirigente si è concentrato su Patrick Dorgu, fiore all'occhiello della rosa salentina e oggetto del desiderio di diverse big.

Le parole di Corvino non lasciano spazio a interpretazioni: "Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo. Confermo al mille per mille che a gennaio non se ne va. Qualunque cifra, non se ne va".