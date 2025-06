Cosa deve fare il Milan? Biasin: "Fidarsi di Allegri-Tare, mettere insieme una squadra più che giocatori a caso"

Come ogni mercoledì il giornalista Fabrizio Biasin trasmette le sue sensazioni e il suo punto di vista su quanto accade nel mondo del calcio all'interno dell'Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com. Oggi, nello specifico, Biasin ha parlato della situazione rossonera, con tanti giocatori che sono sul piede di partenza.

Il pensiero di Biasin sulla situazione al Milan: "Molti contestano il “Fuori Tutto” (o quasi) del Milan. “Vendono tutti i più forti! Maledetti!”. Certo non può far piacere a un tifoso vedere i grandi nomi ceduti o a un passo dalla cessione ma, forse, è quello che deve fare il Milan per rimettere ordine dopo una stagione inaccettabile: fidarsi di Allegri-Tare, riorganizzare, mettere insieme una squadra piuttosto che una serie di giocatori a caso, per quanto forti".

Quindi le parole di Biasin sull'interessamento del Napoli per Musah: "Il Napoli vuole Musah. O meglio, lo vuole Conte. E se lo vuole Conte è perché vale più di quello che in rossonero (non) ha fatto vedere".