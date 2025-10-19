Cosa hanno in comune Allegri e Pioli? Calamai: "Un disperato bisogno di fare punti, anche se per obiettivi diversi"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha non solo commentato le partite di Serie A andate in scena nella giornata di ieri, ma ha anche presentato l'interessante partita di San Siro di questa sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina dell'ex tanto atteso Stefano Pioli:

"E stasera tocca al Milan. Per la squadra di Allegri quella contro una Fiorentina in stato confusionale è una prova di maturità. Il Milan è da scudetto? Lo dimostri contro quel Pioli che il tricolore lo ha vinto sulla panchina rossonera sfidando tutti i pronostici. Allegri deve rinunciare alle sue stelle Rabiot e Pulisic. Tanta roba. Due giuoca tori che sanno incidere in fase conclusiva. Che sanno inventarsi il colpo decisivo. Dall’altra parte la Fiorentina punta a recuperare Kean. Allegri spera di avere qualcosa di speciale da Leao. Un talento smarrito. Max riuscirà a riaccendere il gioiello portoghese? Leao può dare la spinta decisiva al Milan per andare a caccia del tricolore. Allegri e Pioli hanno una cosa in comune: un disperato bisogno di fare punti. Anche se per obiettivi totalmente diversi".