Cosa servirebbe al Milan per andare in finale di Champions League

A causa dello 0-2 dell'andata in casa rossonera, servirebbe un'autentica impresa al Milan per qualificarsi alla finale di Champions League: Giroud e compagni, infatti, dovrebbero vincere con due gol di scarto per andare ai supplementari oppure con più di due per qualificarsi direttamente; con tutti gli altri risultati passerà l'Inter.