Cosenza, il ds Goretti elogia il Milan: "Sono un modello da seguire anche per le categorie inferiori"

Il Cosenza è stato ripescato in Serie B. La società calabrese ha presentato anche il direttore sportivo Roberto Goretti, che si è soffermato anche sul Milan come modello dal seguire per la sua nuova squadra: "La nostra sarà una squadra giovane, con due o tre giocatori d’esperienza e carisma che facciano da guida, un po' come il Milan che ha Kjaer e Ibrahimovic al fianco di tanti giovani. Credo che i rossoneri siano un modello anche per le categoria inferiore".