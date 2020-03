Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su come fare in caso di lunga sospensione del campionato: "Io farei i playoff e i playout, bisogna essere decisionisti. Si deve intervenire, non assegnare il titolo non sia giusto. L'emergenza porta a scelte da fare, la scelta dei playoff e dei playout può essere una soluzione".