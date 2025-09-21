Costacurta: "Estupinan sta crescendo: un pochino come Theo come caratteristiche"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della partita che il Milan ha vinto in casa dell'Udinese per 3-0. Il commento dell'ex difensore milanista.

Le parole di Costacurta: "Secondo me sta crescendo Estupinan, mi sembra che vada sottolineato perché dopo la prima partita era stato criticato forse un pochino troppo. È un attaccante molto forte e un difensore che deve migliorare: un pochino come Theo, non dico che sia forte che assomiglia a lui come caratteristiche".