Costacurta: "Fonseca non vede Leao. In questo momento lui deve pensare al Milan"

Paulo Fonseca lascia fuori nuovamente Rafa Leao per Milan-Napoli, anche con il forfait dell'ultima ora di Chris Pulisic. Billy Costacurta, in diretta su Sky Sport, commenta così la scelta forte dell'allenatore rossonero:

“Io la vedo in maniera diversa. Ha avuto delle risposte da quelli che sono subentrati. Non si aspettava che Okafor potesse essere un giocatore così, è la stessa formazione scesa in campo contro l’Udinese, a parte Reijnders squalificato. Fonseca in questo momento non vede Leao. Lui deve pensare soprattutto al Milan e in questo momento non vede Leao. È un asset, certo, sicuramente arriverà il suo momento durante la stagione”.