Costacurta: "Milan? Il budget limitato porta ad avere molte idee"

© foto di AC Milan

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista, è intervenuto in esclusiva a Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento "Io aiuto il Meyer" a Forte dei Marmi. Queste le sue parole sul progetto del nuovo Milan: "Un cambio radicale di strategia sarebbe dannoso. A me sembra che tutto stia andando benissimo. Il budget limitato porta ad avere molte idee, non me ne preoccuperei molto".