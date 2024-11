Costacurta: "Milan-Juve importantissima: rossoneri devono puntare a non perdere"

Al rientro dalla sosta il Milan sarà chiamato a un importante impegno nel big match contro la Juventus, in programma sabato 23 novembre alle ore 18: una gara che i rossoneri devono vincere, senza mezzi termini, se non vogliono rimanere troppo indietro rispetto alla testa della classifica che è già particolarmente distante. Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, a margine della della Mediolanum Padel Cup di Como ha parlato della partita e del club rossonero in generale.

Le parole di Alessandro "BIlly" Costacurta: "Sarà una partita importantissima. Se le distanze dovessero aumentare il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti con le tante squadre che sono davanti. La Juve sotto questo aspetto è più tranquilla, sta migliorando nel progetto di Thiago Motta, è una squadra vivace, giovane, divertente. Il Milan deve puntare a non perdere".