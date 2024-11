Costacurta: "Se le distanze dovessero aumentare il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica"

A margine della Mediolanum Padel Cup di Como, dove è sceso in campo per una sfida con Oddo, Borriello e Biglia, Alessandro Costacurta ha parlato - tra gli altri temi - anche della Lazio. Ecco le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: "Le squadre che mi hanno sorpreso di più sono Lazio e Fiorentina. Quando Baroni fu presentato le perplessità erano tante e anche se aveva dimostrato già di essere un buon allenatore era difficile prevedere che andasse così bene sia in Italia che in Europa. Palladino si era già fatto notare con il Monza, ha fatto vedere di essere un allenatore interessante, è emerso tra i giovani allenatori: ha un grande futuro davanti a sé, così come i viola".

'Billy' si è soffermato anche sul Milan che alla ripresa del campionato avrà il big match con la Juventus:

“Sarà una partita importantissima. Se le distanze dovessero aumentare il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti con le tante squadre che sono davanti. La Juve sotto questo aspetto è più tranquilla, sta migliorando nel progetto di Thiago Motta, è una squadra vivace, giovane, divertente. Il Milan deve puntare a non perdere”.