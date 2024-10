Costacurta sul rigore non dato al Milan: "C'è contatto, ma non vuol dire che sia rigore..."

Finale controverso in Leverkusen-Milan, con l'arbitro svizzero Scharer che non giudica falloso un pestone di Hincapie su Loftus-Cheek. Billy Costacurta, in diretta su Sky Sport, lo commenta così:

"Non si capisce bene l’intensità dello scontro, si vede che lo tocca. L’arbitro era lì vicino, c’è contatto ma non vuol dire che sia rigore. Nella partita del Dortmund hanno dato un rigore così, ci poteva stare".