Costacurta: "Una squadra che vuole la Champions League deve vincere queste partite"

Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha commentato così il pareggio del Milan contro il Bologna: “Il punto non è così male ma queste sono partite che una squadra che vuole andare in Champions League deve vincere. Credo che oggi la squadra non si sia espressa come potrebbe. Non è il momento migliore ma queste sono partite in cui si deve prendere l’avversario e attaccarlo dal primo all’ultimo minuto”