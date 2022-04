CR7 nel ciclone, la mamma del ragazzino colpito: "Jake è autistico, era sotto shock"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Bufera su Cristiano Ronaldo dopo il brutto gesto di cui si è reso protagonista al termine della sfida di ieri tra Everton e Manchester United. Il fuoriclasse portoghese avrebbe avuto un gesto di stizza e gettato a terra il cellulare di un ragazzino che lo stava riprendendo al rientro negli spogliatoi. La stampa inglese, stamattina, è tornata sull'accaduto, rivelando che la polizia del Merseyside ha aperto un'indagine nei confronti di CR7, che si è scusato sui social e ha invitato il giovane a Old Trafford per una partita.

Invito però rifiutato dalla madre del 14enne, che ha raccontato l'accaduto al Liverpool Echo: "I giocatori del Manchester United stavano tornando negli spogliatoi. Eravamo a Park End, proprio vicino al tunnel e mio figlio li stava riprendendo. A un certo punto ha messo giù il telefono perché Ronaldo si è tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Lui ha abbassato il cellulare per vedere cosa fosse successo. Ronaldo era di umore terribile e ha scaraventato a terra il telefono, facendolo cadere dalla mano di mio figlio. Poi ha continuato a camminare. C'è ancora il livido. Non riesco nemmeno a credere che stia parlando di un episodio simile.. Jake era completamente sotto shock. È autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. È molto sconvolto, non lo porterò più a vedere un'altra partita. Questo era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto".