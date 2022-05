Cravero sul Maignan: "Gran portiere, fa parate da fenomeno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex difensore Roberto Cravero ha parlato in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini: “Le attenzioni sono tutte a Reggio Emilia, il Milan ha due risultati su tre: il modo di preparare le partita è diverso. La condizione fisica sarà determinante e il Milan sta bene”.

Quale segreto per i rossoneri?

“Hanno trovato un gran portiere, con pochi errori e parate da fenomeno”.

L’Inter ha perso lo Scudetto a Bologna?

“Non diamo tutte le colpe a Radu, è stato chiamato a giocare in una partita difficile… ricordo però anche il rigore di Dimarco con l’Atalanta… In realtà lo Scudetto è stato perso nel derby”.

Kalulu ha fatto vedere grandi miglioramenti.

“Lo abbiamo visto poco da centrale, considerandolo un terzino. Poi, dopo gli infortuni, ha reso al massimo. Saper far dare il massimo a chi ha giocato poco è la dote di un allenatore. In tanti hanno avuto un rendimento inaspettato”.

Che bilancio per Inzaghi?

“Positivo, ma aveva la squadra più forte per vincere lo Scudetto. Di sicuro le due coppe non devono passare in secondo piano”.