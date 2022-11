Cremonese, Alvini: "Domani senza Radu, Chiriches e Dessers". Martedì c'è il Milan

Fonte: ANSA

(ANSA) - CREMONA, 04 NOV - "Cercheremo di dimostrare di essere una squadra solida, contro una squadra che in casa sa dare il meglio di sé". L'allenatore Massimiliano Alvini sa che la Cremonese ha bisogno di punti a partire dalla sfida di domani in casa della Salernitana, che già vale mezza salvezza. "Non avremo a disposizione Radu, Chiriches e Dessers, potremmo giocare in modo più accorto. Rispetto molto Nicola e mi piace come giocano le sue squadre - aggiunge -. Noi, però vogliamo, gicoare una grande partita, andandoci a prendere quei punti che fino a questo momento ci mancano. Il gruppone non è distante, dobbiamo restare agganciati. Arrivare rincorrendo a volte può essere utile". (ANSA).