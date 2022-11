Cremonese, Quagliata: "Lavoreremo per il Milan come fatto per la Salernitana"

MilanNews.it

Tra i protagonisti della rimonta della Cremonese sul campo della Salernitana, Giacomo Quagliata ha parlato così al canale ufficiale grigiorosso nel dopo-gara: "Quell’episodio finale è stata un’emozione forte. La prima volta non è andata bene, la seconda con un po’ di fortuna siamo riusciti a pareggiare. Sono soddisfattissimo della prestazione della squadra. Siamo arrivati a Salerno con l’obiettivo di prenderci qualcosa di importante e ci siamo riusciti. Il pareggio alla fine è giusto anche se in certi momenti abbiamo avuto le occasioni per colpire e non ci siamo riusciti. La testa ora è al Milan, in questi giorni lavoreremo come abbiamo sempre fatto per arrivare all’appuntamento pronti come a Salerno".