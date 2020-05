Crespo: "Avevo paura di giocare in Colombia dopo quanto successo ad Andrés Escobar"

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, è intervenuto sul canale Instagram di Christian Vieri e ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato da giocatore quando ancora faceva parte del River Plate.

Sulla finale di Libertadores nel '96: "Andammo in Colombia a giocare contro l'America di Calì poco dopo quello che accadde nel '94 (assassinio di Andrés Escobar ndr), io avevo 21 anni e avevo paura. L'ambiente era pesante, però ci hanno trattato molto bene e non è successo nulla".

Sul passaggio in Italia: "Prima di andare a Parma ero in un appartamento con degli amici argentini a Fortaleza. Non ci conosceva nessuno. In Brasile non si dorme mai, alle 5 di mattina dopo una sera in discoteca vediamo un campetto da calcio con dei ragazzi che giocavano, io non volevo rischiare di farmi male ma li sfidammo. Vincevamo sempre noi argentini contro i brasiliani e non uscivamo mai dal campo".