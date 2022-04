Crespo: "Il Milan non ha avuto passaggi a vuoto, ma delle frenate per mancanza di cattiveria sotto porta"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato di Inter e Milan. Queste le sue parole: "Inzaghi ha ritrovato le geometrie e gli equilibri che solo Brozovic sa garantire e la squadra si è rimessa in moto. Il Milan non ha avuto passaggi a vuoto veri e propri, quanto piuttosto delle frenate dovute alla mancanza di cattiveria sotto porta. Il gioco non è mai mancato, mancavano i gol e con il Genoa sono finalmente arrivati. Al derby rossoneri e nerazzurri arrivano alla pari, sarà una resa dei conti spettacolare".