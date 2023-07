Crespo: "La politica del Milan non scalda? Così si è vinto lo scudetto e si è arrivati in semifinale di Champions"

Hernan Crespo, ex attaccante anche del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, e ha parlato del Milan e delle sue strategie di mercato. Queste le sue dichiarazioni alla rosea: "Con questa politica (comprare giocatori giovani da valorizzare, ndr), non dimentichiamolo, il Milan ha vinto lo scudetto nel 2022 ed è arrivato in semifinale di Champions nel 2023.

Chi li conosceva Tomori e Kalulu, tanto per fare due nomi, prima che esplodessero nella stagione del tricolore? Nel calcio di oggi, che è sempre più basato sul collettivo, se non hai Mbappè o Haaland, che il Milan non si può permettere, si deve puntare sull’organizzazione di gioco e sull’aggressività"