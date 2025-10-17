Crespo: “Per anni non ho voluto saperne più niente di Instanbul. Maldini il più grande di tutti”

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti tra le altre di Milan e Parma Hernan Crespo, ha parlato della sua delusione più grande da calciatore e del compagno di squadra più forte con cui ha giocato.

Il suo rimpianto più grande? "Istambul 2005, finale di Champions League tra Milan e Liverpool. Dopo la rete di Maldini, segno una doppietta, finiamo il primo tempo in vantaggio 3-0 e poi gli inglesi ci rimontano e perdiamo ai rigori. Non è mica facile da digerire una sconfitta dopo aver realizzato una doppietta.. Per anni non ho più voluto rivedere quella partita. Soltanto di recente ho fatto pace con quella storia maledetta. Però non insistiamo troppo, perché altrimenti mi torna fuori la rabbia".

Il compagno di squadra più forte con il quale ha giocato? "Non scelgo soltanto per le qualità tecniche, ma so per quelle morali. E dico Paolo Maldini. Sono stato per una stagione al Milan e ho capito come si deve comportare un capitano".