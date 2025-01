Criscitiello duro con Zlatan: "Ibra, da dirigente, non sa né perdere e né vincere"

vedi letture

Michele Criscitiello, nel suo consueto editoriale su Sportialia, critica Zlatan Ibrahimovic per essersi fatto riprendere nello spogliatoio (clicca qui per le dichiarazioni dello svedese) mentre faceva un discorso motivazionale alla squadra dopo la vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Questo il pensiero del giornalista:

“Se tu devi fare un discorso alla squadra, e devi farlo da dirigente, lo devi fare senza i social. Bisogna saper perdere e bisogna saper vincere, secondo me Ibrahimovic non sa né perdere e né vincere da dirigente. E se tu due settimane fa, alla festa dei 125 anni del Milan, entri dall’entrata secondaria, esci, ti nascondi e non ci metti la faccia poi non mi fai il video. Vuoi fare il discorso alla squadra? Fallo. Devi farlo. Ma non sapendo che ti stanno riprendendo, e non sapendo che poi quella roba deve finire sui social. Se io devo parlare con la mia squadra, nel bene o nel male, non faccio venire i social media manager con tutti quanti e mi riprendi col telefonino”.