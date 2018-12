Criscitiello: "Fassone ha sciupato l'occasione della vita. Esce di scena dal Milan come peggio non potrebbe"

BOCCIATI

MARCO FASSONE (Ex Amministratore Delegato Milan)

Esce di scena dal Milan come peggio non potrebbe. Finisce in causa con il club e viene accusato di aver fatto pedinare alcuni giornalisti. Era l’occasione della sua vita ma, evidentemente, l’ha gestita male. Dopo Napoli, Juve e Inter ci aspettavamo qualcosa di più da Marco Fassone. Come Dirigente nessuno l’ha mai discusso ma l’affare cinese andava gestito con maggiore trasparenza.