Criscitiello: "Il Milan deve intervenire sopratutto in difesa"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il direttore di Sportitalia Michele Criscitello ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è quasi un copia e incolla della Juve; in chiave mercato. Ha il rinnovo di Kessie in sospeso e deve fare due operazioni a gennaio, oltre ad adeguare il contratto del buon Tonali che nel frattempo ha scaricato l'Avvocato Bozzo per andare con Giuseppe Riso, il quale settimana scorsa si è fatto una bella colazione da Cova con Maldini. Il Milan deve intervenire soprattutto dietro ma avanti tra Ibra e Giroud non è che goda di ottima salute"