Criscitiello: "Il Milan è campione d'Italia e va rispettato, però mancano 2-3 pedine"

Nell’editoriale pubblicato su TMW, Michele Criscitiello ha parlato anche di Milan e del mercato dei rossoneri dicendo: “Il Milan è Campione d’Italia e deve essere rispettato. Troppe volte lo scorso anno, noi per primi, abbiamo detto la famosa frase ‘sì ma tanto poi crolla’ invece a Milanello hanno fatto un miracolo sportivo. Quest’anno ripetersi sarà dura ma si può alzare l’asticella per una squadra che ha la mentalità giusta ed è guidata da un allenatore che adesso ragiona anche da vincente. Però mancano 2-3 pedine. Maldini e Massara lo sanno e come non si può sbagliare sulla trequarti non si può sbagliare il compagno di banco di Tonali. Dietro, bene o male, siamo messi come lo scorso anno e va fatto solo un centrale per prendere il posto del cuore biancoceleste Romagnoli”.