Criscitiello: "Il Milan è da 10. Hanno fatto un capolavoro"

Michele Criscitiello, nel suo pagellone pubblicato su TMW, ha dato 10 al Milan con il seguente commento: “Cosa hanno fatto? Un miracolo. Un capolavoro. È la vittoria della società, di Pioli e dei milanisti. Vince il club che non si è piegato ai ricatti dei calciatori e dei procuratori. Vince una nuova linea di fare calcio in Italia. I giovani e non cadiamo nelle trappole. Non era la squadra più forte ma ha dimostrato di essere il gruppo più compatto e quando c’era da vincere il campionato hanno tirato dritto senza timori e paure. Capolavoro di Pioli. Bravissimo Maldini nella gestione del mercato e dello spogliatoio. Ibra utilissimo nel ruolo, ora però il suo l’ha fatto e il percorso dello svedese è finito anche fuori dal campo. Non ci avremmo scommesso un euro ma di fronte a questo Milan dobbiamo solo inchinarci”.