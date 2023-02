Cristiano Ronaldo festeggia con tunica e spada i 300 anni dell'Arabia Saudita

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Dopo Lionel Messi vestito con il Bisht, uno dei capi d'abbigliamento arabi più prestigiosi e che rappresenta benessere e regalità, nel momento in cui ha sollevato in Qatar la Coppa del Mondo, adesso tocca a Cristiano Ronaldo. Infatti. per festeggiare i 300 anni dalla fondazione dell'Arabia Saudita, CR7 ha festeggiato a Riad andando in campo per un evento celebrativo vestito con abiti tipici sauditi, assieme a dirigenti dell'Al Nassr e al compagno di squadra Talisca, brasiliano ex Bahia e Benfica e impugnando una spada. Simile a quella che, bianca sul verde (colore dell'Islam), campeggia sulla bandiera saudita. I social del club hanno poi diffuso le immagini dell'evento. (ANSA).