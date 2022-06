Cristiano Zanetti: "Zaniolo ha dimostrato di essere importante. Al Milan? No, c'è Leao"

MilanNews.it

L'ex centrocampista di Serie A Cristiano Zanetti è stato intervistato in esclusiva a TMW e ha avuto modo di parlare anche di Milan e, nello specifico, di uno dei nomi che con più costanza è stato accostato ai Campioni d'Italia per la prossima sessione di mercato: Nicolò Zaniolo. Queste le parole di Zanetti: "E' un giocatore importante e lo ha dimostrato: se non aveva infortuni poteva avere un percorso diverso però è tornato bene. Visto giocare ora non è ancora come prima, mi pare sulla buona strada ma non così determinante come prima. Due infortuni così ti segnano. Fossi in lui comunque resterei allla Roma. Al Milan? No, c'è Leao e in attacco non ha problemi".