Croazia, Modric torna sul 7-0 contro l'Inghilterra: "Dobbiamo reagire subito. Bilic? Sia noi che lui abbiamo bisogno di supporto"

Luka Modric è tornato a parlare della brutta sconfitta che la sua Croazia ha subito contro l'Inghilterra e ha difeso il ct Bilic

Intervistato da Nova TV, Luka Modric, centrocampista del Milan e della Croazia, è tornato a parlare della pesante sconfitta per 7-0 subita qualche giorno fa dai croati contro l'Inghilterra: "Abbiamo parlato. È normale, non possiamo semplicemente far finta di niente. Quindi abbiamo parlato e spero che questi colloqui portino i loro frutti e che vedremo una Croazia completamente diversa. Dobbiamo reagire, non c'è altro modo. In poche parole, questo è il calcio, questa è la vita, e questo è ciò che conta, alti e bassi. Abbiamo subito un duro colpo, non è la prima volta. In passato, abbiamo dimostrato di saperci riprendere" le sue parole riportate da Sportske Novosti.

Modric ha poi difeso il ct Slaven Bilic, commentando così le voci di un suo possibile addio: "Beh, per noi la motivazione è giocare per la nazionale, questa è la nostra motivazione principale. Non possiamo entrare nelle storie, non possiamo controllare quello che si dice fuori, l'unica cosa che possiamo controllare è dare il 200%. Il ritorno di Bilic come ct? Sembra tutto come prima, fenomenale. Preparazione agli allenamenti, partite, tutto è ad alto livello. Certo, i risultati determinano sempre tutto e giudicano tutto, ma vedo Slaven molto motivato, molto desideroso di fare grandi cose con la nazionale croata. Abbiamo bisogno di supporto, tutti hanno bisogno di supporto, sia lui che i giocatori, perché è facile essere di supporto quando tutto va bene, in quel momento praticamente non ce n'è bisogno. Ma in questi momenti abbiamo bisogno di supporto, lui ha bisogno di supporto e tutti noi. È l'unico modo per andare avanti".