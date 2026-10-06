MN - Serafini fiducioso: "Questo Milan ha grandi potenzialità e qualità notevoli"

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista rossonero Luca Serafini.

UN ESTRATTO DELLE SUE PAROLE SU AMORIM

"Credo che il Milan abbia delle grandi potenzialità, che abbia una base di qualità notevole, ma spero che la lezione ad Amorim sia servita. Secondo me quando tu arrivi in un club che per l'ennesima volta in pochi anni ha fatto la rivoluzione dello staff tecnico, lo staff dirigenziale, la rosa, devi affidarti ad un numero di giocatori, avere una formazione titolare e intorno ad essa fare quei cambiamenti, esperimenti che ti servono. Cambiare 4/5/6 giocatori in ogni partita non serve, il Milan ha 12/13 giocatori di grande livello e da quelli bisogna ripartire. E quelli a me rendono fiducioso perché i tre dietro con Pavlovic, Gila e De Winter mi piacciono, Rabiot e Modric mi piacciono, Chukwueze e Moreira mi piacciono, siamo sbilanciati? Si però si preoccuperanno gli avversari se è vero che vuoi dominare. Insomma questi 7/8 giocatori dai quali partire a me rendono fiducioso per la stagione".