Tutte le cifre ufficiali dell'affare Moreira: dai bonus ad una percentuale sulla rivendita particolare
Diego Moreira è ufficialmente il secondo acquisto più caro della storia del Milan. La conferma arriva dai documenti visionati da Calcio e Finanza (qui l'articolo integrale): è possibile dare una specifica chiara sulla base fissa, sui bonus e la percentuale sulla futura rivendita che riportiamo per intero.
MILAN, IL COSTO UFFICIALE DI DIEGO MOREIRA
Base fissa corrisposta allo Strasburgo: 51.282.051 euro
BONUS
10 assist e/o gol nel suo periodo al Milan: 2.051.282 euro
15 presenze da titolare con almeno 45 minuti giocati: 1.025.641 euro (può scattare massimo due volte)
In caso di rinnovo: 2.051.282 euro (può scattare al massimo due volte)
Qualificazione in Champions League (solo se Moreira disputa almeno 2000 minuti in stagione): 1.025.641 euro (ripetibile ogni anno)
Qualificazione in Europa League (solo se Moreira disputa almeno 2000 minuti in stagione): 256.000 euro (ripetibile ogni anno ma non sovrapponibile alla Champions)
Vittoria della Serie A (solo se Moreira disputa almeno 2000 minuti in stagione): 1.538.461 euro (ripetibile ogni anno. Il bonus Champions non andrebbe a sommarsi)
TETTO MASSIMO BONUS 14.358.974 euro
CLAUSOLA SULLA FUTURA RIVENDITA
Cessione sotto i 10 milioni di euro: lo Strasburgo non riceve nulla.
Cessione sopra i 10 milioni ma sotto i 50 milioni: allo Strasburgo spetterebbe il 10% della differenza fra 10 e 50 milioni. Quindi questa percentuale si calcola sui 40 milioni della differenza, per un incasso pari a 4 milioni.
Cessione fra i 50 e i 55 milioni: allo Strasburgo spetterebbero 5 milioni.
Cessione fra i 55 e i 70 milioni: allo Strasburgo spetterebbero 3 milioni.
Cessione fra i 70 e i 100 milioni: allo Strasburgo spetterebbero 6,75 milioni.
Cessione oltre i 100 milioni: allo Strasburgo spetterebbe il 25% del disavanzo fra la cifra incassata e 100 milioni. Ad esempio, su 120 milioni il disavanzo è pari a 20 milioni. Il 25% corrisponderebbe a 5 milioni.
L'accordo, riporta C&F, è stato firmato dal CEO Massimo Calvelli e dal proprietario Gerry Cardinale: per un investimento sul mercato superiore ai 50 milioni serve la firma del fondatore di RedBird.
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