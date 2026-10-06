Pellegatti preoccupato: "Ma quanto dovrà rimanere fuori Saelemaekers? È un errore dire che..."

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan: "Ma quanto dovrà rimanere fuori? È un errore, adesso, parlare di quanto rimarrà fuori come di una certezza. Sicuramente nell'operazione precedente era rimasto fuori tre mesi, e quindi si prevede un rientro tra i tre e i quattro mesi, più quattro che tre. Vuol dire che per ottobre, novembre, dicembre e gennaio il giocatore non sarà a disposizione di Amorim prima dei primi di febbraio o metà febbraio, se tutto andrà bene.

Perché dico così? Perché quando il chirurgo aprirà la caviglia — l'operazione dovrebbe essere in settimana o all'inizio della settimana prossima — dovrà capire la condizione non tanto dell'arto, ma delle placche o dei chiodi messi al giocatore. Se — e c'è anche questa possibilità — l'operazione dovesse essere completamente rifatta rispetto a quella del 2024, i tempi potrebbero drammaticamente aumentare, passando dai quattro mesi a anche di più. Quindi quasi tutta la stagione potrebbe essere compromessa per Saelemaekers.

Dipenderà dall'operazione e da quello che riscontrerà il medico. Una bruttissima perdita, perché Saelemaekers è un titolare, è il giocatore fondamentale da mettere dalla parte opposta di Chukwueze, essendo colui che garantisce il doppio lavoro".