Nasce Skydance. Il commento di Cardinale: "Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto mentre costruiamo una Hollywood più forte"

Con un lungo comunicato, Skydance Corporation (precedentemente Paramount Skydance Corporation) ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Warner Bros. Discovery, Inc., dando vita a una società combinata denominata "Skydance". La società riunisce due importanti studi cinematografici, due servizi di streaming globali, un portfolio televisivo di prim'ordine che include CBS, HBO e le reti via cavo di Paramount e WBD, due delle reti di informazione più rinomate del settore, CBS News e CNN, e un portfolio di eventi sportivi in ​​diretta che include CBS Sports e TNT Sports, oltre a una vasta libreria di programmi e un'ampia collezione di marchi e franchise. Un ruolo fondamentale in questa acquisizione lo hanno avuto RedBird e Gerry Cardinale, il quale è stato l'architetto industriale dell’operazione e non semplicemente uno degli investitori.

Il proprietario del Milan e membro del Consiglio di Amministrazione di Skydance ha dichiarato: "Questo è un momento decisivo per il settore. Applicando il nostro modello di owner-operator all’impareggiabile portafoglio di Paramount e WBD, composto da franchise iconici, produzioni originali di alta qualità e diritti sugli eventi sportivi in diretta, possiamo tutelare questo patrimonio e, allo stesso tempo, prepararci a un panorama dei media che sta attraversando una trasformazione profonda. David Ellison, Presidente e CEO di Skydance, il nostro co-amministratore delegato Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e la comprovata esperienza necessarie per guidare questa trasformazione. Siamo orgogliosi di sostenerli mentre costruiamo una Hollywood più forte, ampliamo le opportunità per i talenti e creiamo valore a lungo termine per i nostri azionisti".