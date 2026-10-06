Nasce Skydance. Il commento di Cardinale: "Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto mentre costruiamo una Hollywood più forte"

Nasce Skydance. Il commento di Cardinale: "Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto mentre costruiamo una Hollywood più forte"MilanNews.it
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Oggi alle 18:12News
di Enrico Ferrazzi

Con un lungo comunicato, Skydance Corporation (precedentemente Paramount Skydance Corporation) ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Warner Bros. Discovery, Inc., dando vita a una società combinata denominata "Skydance". La società riunisce due importanti studi cinematografici, due servizi di streaming globali, un portfolio televisivo di prim'ordine che include CBS, HBO e le reti via cavo di Paramount e WBD, due delle reti di informazione più rinomate del settore, CBS News e CNN, e un portfolio di eventi sportivi in ​​diretta che include CBS Sports e TNT Sports, oltre a una vasta libreria di programmi e un'ampia collezione di marchi e franchise. Un ruolo fondamentale in questa acquisizione lo hanno avuto RedBird e Gerry Cardinale, il quale è stato l'architetto industriale dell’operazione e non semplicemente uno degli investitori.

Il proprietario del Milan e membro del Consiglio di Amministrazione di Skydance ha dichiarato: "Questo è un momento decisivo per il settore. Applicando il nostro modello di owner-operator all’impareggiabile portafoglio di Paramount e WBD, composto da franchise iconici, produzioni originali di alta qualità e diritti sugli eventi sportivi in diretta, possiamo tutelare questo patrimonio e, allo stesso tempo, prepararci a un panorama dei media che sta attraversando una trasformazione profonda. David Ellison, Presidente e CEO di Skydance, il nostro co-amministratore delegato Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e la comprovata esperienza necessarie per guidare questa trasformazione. Siamo orgogliosi di sostenerli mentre costruiamo una Hollywood più forte, ampliamo le opportunità per i talenti e creiamo valore a lungo termine per i nostri azionisti".