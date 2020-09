Dopo aver superato per 2-0 a San Siro il Bologna, i rossoneri di Stefano Pioli si impongono per due reti a zero anche sul Crotone di mister Stroppa. Due prove convincenti dei rossoneri, condite anche da altrettanti clean sheet di Donnarumma. Dopo due giornate di Serie A 20/21 il portiere classe '99 ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta di fila.