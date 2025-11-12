Cruciani: “Allegri è la fortuna del Milan. Tenetevelo stretto”
Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, Giuseppe Cruciani, giornalista radiofonico e televisivo, ha commentato la situazione dei rossoneri dopo l'ultima partita contro il Parma e si è soffermato sulla questione di Allegri e del fatto che, nonostante alcuni passi falsi, resta una garanzia. Vediamo nel dettaglio le sue parole:
“Non è certamente ancora il Milan cinico di Allegri, ma ha dei problemi tecnici che riguardano alcuni giocatori non c’è dubbio, però è l’unica squadra che ovviamente è in corsa, perchè è a 2 punti, ed è l’unica squadra che ha perso solo 1 partita rispetto alle altre. Succede spesso nel calcio che le squadre tecnicamente superiori non riescono a vincere, il calcio non è una scienza esatta. Allegri è la fortuna del Milan, il fatto che sia li a 2 punti dal primo posto senza un attaccante, senza difensori, con gli errori tecnici commessi dai suoi uomini, vedi Estupinian, sta facendo un miracolo assoluto, è solo per merito di Allegri se il Milan è così vicino alla vetta quindi tenetevelo stretto”.
