Gazzetta: "Derby da eroe. I compagni in coro: 'Te lo meriti'. Mamma Estupinan scoppia in lacrime"

vedi letture

"Derby da eroe. I compagni in coro: 'Te lo meriti'. Mamma Estupinan scoppia in lacrime": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pervis Estupinan, eroe a sorpresa domenica nel derby contro l'Inter, ha ricevuto sui social diversi messaggi dai suoi compagni di squadra (tra questi Leao, Modric e Rabiot) che gli hanno scritti che si merita di aver segnato e di essere stato decisivo nella vittoria del Milan nella stracittadina milanese.

Nella vita di Estupinan, la famiglia ha una grande importanza: la moglie Irina, con cui fa coppia fin da giovanissimo, e i suoi due figli (la primogenita Ainoha Sharlotte e il piccolo Liam Josué), avranno esaltato come matti dopo la rete nel derby, anche se la felici di tutti era la mamma Doria che ha guardato la partita con la maglia del figlio addosso e al gol ha pianto di gioia.