Tuttosport titola: "Allegri 60: altro che un anno fa..."

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Allegri 60: altro che un anno fa...". Con il successo nel derby di Milano di domenica, il Milan di Massimiliano Allegri è salito a quota 60 punti in 28 giornate. Un anno fa, allo stesso punto del campionato, i punti raccolti dal Diavolo prima di Fonseca e poi di Conceiçao erano 43. I rossoneri chiusero poi la Serie A con 63 punti, dunque appena tre punti in più rispetto a quelli che ha attualmente il Milan di Allegri.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 28 giornate:

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15