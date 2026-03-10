Tuttosport titola: "Allegri 60: altro che un anno fa..."

Tuttosport titola: "Allegri 60: altro che un anno fa..."MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30News
di Enrico Ferrazzi

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Allegri 60: altro che un anno fa...". Con il successo nel derby di Milano di domenica, il Milan di Massimiliano Allegri è salito a quota 60 punti in 28 giornate. Un anno fa, allo stesso punto del campionato, i punti raccolti dal Diavolo prima di Fonseca e poi di Conceiçao erano 43. I rossoneri chiusero poi la Serie A con 63 punti, dunque appena tre punti in più rispetto a quelli che ha attualmente il Milan di Allegri.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 28 giornate:

Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15