Tuttosport titola: "Allegri 60: altro che un anno fa..."
MilanNews.it
Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Allegri 60: altro che un anno fa...". Con il successo nel derby di Milano di domenica, il Milan di Massimiliano Allegri è salito a quota 60 punti in 28 giornate. Un anno fa, allo stesso punto del campionato, i punti raccolti dal Diavolo prima di Fonseca e poi di Conceiçao erano 43. I rossoneri chiusero poi la Serie A con 63 punti, dunque appena tre punti in più rispetto a quelli che ha attualmente il Milan di Allegri.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 28 giornate:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
Pubblicità
News
Stravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sìdi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Capello: "La Serie A ha rallentato i ritmi, questo ha permesso a Estupinan di mettersi in evidenza"
4 Pietrella: "De Winter e Pavlovic hanno contenuti Pio Esposito e Bonny con anticipi a raffica e duelli, quasi tutti vinti"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Rimonta scudetto? Quasi impossibile, ma il Milan vuole farsi trovare pronto se l'Inter dovesse crollare. Allegri lo ha già detto alla squadra
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com