Ordine e il cambio Leao-Fullkrug nel derby: "Intento strategico, ecco perché"

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, è tornato sul derby dI Milano: "L’ultima diavoleria è arrivata dai cambi. La sostituzione di Leao con Fullkrug qualche perplessità ha sollevato ma l’intento era quello strategico: aggiungere centimetri sui calci d’angolo che sono diventati, negli ultimi minuti, l’unica ispirazione degli attacchi interisti.

Esaurite le diavolerie, Allegri è tornato davanti ai microfoni di tv e radio per ripetere ciò che tutti i critici conoscono da tempo. E cioè: quel successo sull’Inter non ha riaperto il capitolo scudetto ma ha messo sufficiente distanza dagli inseguitori in materia di corsa Champions. E non è che sia disinteressato alla comunicazione pseudo-scientifica: è semplicemente allergico a raccontare la favola di Cappuccetto rosso!"