Ordine sul derby: "Allegri e la previsione su Estupinan"

vedi letture

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del derby vinto dal Milan e di Pervis Estupinan: "Venerdì mattina, al telefono con un amico, si è lasciato sfuggire una previsione. A costui che gli chiedeva notizie aggiornate sul conto di Bartesaghi ha replicato: “Oggi è tornato ad allenarsi con noi ma tanto domenica sarà la serata di Estupiñan”.

Già, proprio lui, l’ecuadoriano battezzato oggetto misterioso del mercato estivo, una delle note negative iscritte nel pagellino di Tare, rimasto ai margini del Milan perché nel frattempo a Milanello era sbocciato il talento di Bartesaghi. Dev’essere per questo motivo che, al gol di domenica notte, Max Allegri in panchina non ha fatto una piega.

Anzi per ammirare meglio il gesto tecnico di Fofana è andato dai suoi collaboratori in panchina per rivedere il filmato dell’azione nata da Modric, passata per i piedi di Tomori, la sponda di Leao e il “filtrante” di Fofana. Ecco, a proposito: in altre occasioni, e per altri allenatori, il filmato dell’azione sarebbe stato pubblicato nelle scuole calcio e sugli schermi di qualche tv di stato!"